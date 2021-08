Premier League-profil etter skrekkskaden: – Legane sa det er eit mirakel at eg er her

sport

Jimenez fekk påvist brot på hjerneskallen etter ein kollisjon med Arsenal-forsvarar David Luiz for ni månader sidan. Sist helg spelte han heile kampen då Wolves innleidde den nye Premier League-sesongen mot Leicester.

Vegen tilbake til fotballbanen har vore lang og tøff. No opnar mexicanaren opp om skademarerittet som kunne stansa karrieren.

– Legane sa at det var eit mirakel at eg er her, seier Jimenez.

Hurtig inngrep

Umiddelbart etter hovudskaden måtte han opererast i all hast.

– Beinet var brekt, og det var ei lita bløding i hovudet mitt. Derfor måtte inngrepet gjerast raskt, og legane gjorde ein verkeleg god jobb, seier måltjuven.

Jimenez kan framleis heade ballen, men stilte med vern på hovudet i sesongpremieren sist helg. Den bruker han etter råd frå medisinsk personell.

– Om det var opp til meg, ville eg ikkje brukt han. Legane seier samtidig at det er eit vern for å forhindre at noko skjer. Akkurat no er det større fare for meg enn andre. Eg veit at eg må vere på linje med legane og kirurgane, seier mexicanaren.

30-åringen hugsar ingenting av sjølve hendinga som leidde til skaden.

Møtte gamlesjefen

No rettar han blikket framover. Neste oppgåve er ligamøtet med Tottenham og gamlesjefen Nuno Espírito Santo.

– Det kjem til å bli bra. Han har vore veldig støttande dei siste månadene. Eg såg han for tre veker sidan. Han sa at han er glad for å sjå meg tilbake, seier Jimenez.

Tidlegare Wolves-manager Santo overtok trenaransvaret i Tottenham framfor sesongen.

