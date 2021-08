Friidrettsstjerne auksjonerte bort OL-medalje – ville betale for hjarteoperasjon til baby

sport

Polske Andrejczyk tok eitt av dei 14 medaljane til heimlandet i dei nyleg avslutta sommarleikane i Japan. I etterkant var ho fast bestemt på å hjelpe ein ukjend person som trong det.

I ei oppdatering på sin eigen Facebook-konto skriv spydkastaren at ho oppdaga ein innsamlingsaksjon for åtte månader gamle Miloszek Malysa, som lir av ein sjeldan hjartefeil og treng ein operasjon for å overleve.

Andrejczyk vedtok å auksjonere bort OL-sølvet for å bidra med pengar til det gode formålet.

Den polske daglegvarekjeda Zabka Polska punga ut 125.000 dollar, tilsvarande rundt 1,1 millionar kroner, og hadde med det vinnarbodet.

I eit innlegg i sosiale medium i etterkant opplyste selskapet at det likevel vil la Andrejczyk behalde medaljen sin.

Tysdag kveld var det samla inn 90 prosent av midla som trengst til hjarteoperasjonen til Miloszek Malysa.

Maria Andrejczyk vart nummer fire i spydkonkurransen under OL i Rio i 2016. I 2018 vart ho diagnostisert med kreft, men overvann sjukdommen og tok sølvet i Tokyo.

