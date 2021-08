Dortmund-trenaren opnar for fleire Haaland-år i klubben

sport

Den ettertrakta norske landslagsspissen har kontrakt med Dortmund til sommaren 2024, men skal ha ein utkjøpsklausul i kontrakten som kan utløysast neste sommar.

Europas aller største fotballklubbar er kontinuerleg sett i samband med ein Haaland-overgang.

Dortmund-trenar Marco Rose vil likevel ikkje vere med på at måltjuven uansett forsvinn etter at inneverande sesong er avslutta.

– Han har framleis ein langtidskontrakt med oss. Berre fordi det heile tida vert snakka om at han forsvinn i juli neste år, treng ikkje det nødvendigvis å bli tilfellet, seier han i eit intervju med Sport Bild onsdag.

– Erling må til sjuande og sist bestemme sjølv kvar han ser si eiga framtid. Same kva som skjer er vi glade for at han spelar for oss akkurat no, og kanskje i meir enn éin sesong til dersom vi skriv ekstraordinær fotballhistorie her, legg Rose til.

Gamle kjende

Tyskaren, som overtok trenaransvaret i Dortmund framfor inneverande sesong, kjenner Haaland godt. Rose var trenar i Salzburg då nordmannen vart henta til den austerrikske klubben i 2019.

Onsdag gjekk Haaland mållaus av banen då Dortmund rauk 1-3 for Bayern München i den tyske supercupen. I samband med kampen vart framtida for nordmannen naturleg nok eit tema.

– Han blir her i alle fall ut denne sesongen. Kva som skjer etter det, er det ingen som veit, sa sportsdirektør Michael Zorc til TV-kanalen Sat1.

Haaland står med 62 mål på like mange kampar for Dortmund. Han blir hylla av den tidlegare tyske storspelaren Michael Rummenigge.

– Haaland er eit eksepsjonelt fenomen. Spelarar som dette kjem berre kvart 30. eller 40. år, seier han til TV-kanalen Sport1.

