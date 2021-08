BBC: Skarstein éin av åtte stjerner å sjå opp for under Paralympics

sport

Skarstein er klar for sine kanskje travlaste månader i karrieren. Først skal den regjerande VM-vinnaren i aksjon i singlesculler under Paralympics i Tokyo. I mars neste år håpar ho å delta under vinterleikane i Beijing i langrenn.

BBC trekkjer mellom anna fram at den norske idrettsprofilen i fjor haust var med i TV-programmet «Skal vi danse», der ho og partnar Philip Raabe var det første paret til å få fire tiarar av dommarane.

Skarstein frå Levanger har vunne VM i roing fire gonger (2014, 2017, 2018 og 2019) og seglar opp som ein heit gullkandidat i Tokyo. Ho har fjerdeplass frå sommarleikane i Rio de Janeiro i 2016. Rofinalen i Japan går 29. august.

Denne sesongen har ho løfta seg til eit nytt nivå. I april vann ho sitt første EM, og under verdscupen i Italia i juni vart ho den første kvinnelege pararoaren som rodde under ti minutt på 2000 meter.

Dei andre stjerne som BBC trekkjer fram framfor Paralympics-starten, er lengdehopparen Markus Rehm (Tyskland), tennisspelaren Shingo Kunieda (Japan), symjaren Husnah Kukundakwe (Uganda), mellomdistanseløparen Michael Brannigan (USA), syklisten Kate O'Brian (Canada), symjaren Anastasia Pagonis (USA) og mellomdistanseløparen Michael Roeger (Australia).

