Verdstrearen i tennis vil berre vaksinere seg om han må

sport

Grekaren er rangert som nummer tre i verda. Nyleg slo han ut Casper Ruud i kvartfinalen i ATP-turneringa i Toronto. Seinare vart det eit overraskande tap for amerikanaren Reilly Opelka i semifinalen.

– Eg er sikker på at eg på eit eller anna tidspunkt blir nøydd til det, men inntil no har det ikkje vore obligatorisk for å kunne konkurrere, og derfor har eg ikkje gjort det, seier 23-åringen.

Han meiner det ikkje hastar med å få stikket. Han vart spurd om problemstillinga av amerikanske journalistar i forkant av turneringa som ventar i Cincinnati og deretter US Open i New York.

ATP-organisasjonen har oppmoda spelarane til å la seg vaksinere, men blant spelarane er meiningane delte.

Verdseinar Novak Djokovic har sagt at han håpar at det ikkje blir eit krav og har avvist å snakke om han sjølv er vaksinert eller ikkje.

Roger Federer og Rafael Nadal har begge offentleggjort at dei er vaksinerte.

– Den einaste vegen ut av marerittet er vaksinasjon, sa Nadal etter dosane sine.

(©NPK)