Vejle sparka trenaren etter fem kampar

Klubben opplyste tysdag at dei har avslutta samarbeid med den 44 år gamle Falch som kom frå Lyngby før denne sesongen.

Klubben står utan siger denne sesongen. Det har vorte fire tap og ein uavgjord. Det heile kulminerte måndag då nordmannen Iver Fossum vart matchvinnar for AaB med det einaste målet i kampen.

– Sett under eitt vurderer vi at Vejle Boldklub og Carit Falch ikkje var den matchen vi hadde forventa og håpa på, seier administrerande direktør Henrik Tønder.

Dei to assistenttrenarane Frederik Birk og Steffen Kielstrup tek over ansvaret for klubben saman med den tekniske sjefen i laget, Johan Sandahl, til den kommande bortekampen mot Nordsjælland.

