Moe stornøgd med Linnes tilbake i Molde: – Litt uverkeleg

29-åringen kom til Molde måndag og vart presentert på ein pressekonferanse dagen etter. Linnes får draktnummer 21.

Kontrakten med Molde varer ut 2025-sesongen.

– Eg er utruleg glad for at Martin er på plass med familien sin i Molde i dag. Det er litt uverkeleg. Eg trudde ikkje vi skulle få Martin tilbake no. Det gjekk heldigvis i boks. Det er midt i blinken for oss med tanke på korleis vi tenkjer og byggjer laga vårt, sa Molde-trenar Erling Moe.

Linnes har vore eit fast inventar på høgrebacken til Galatasaray dei siste sesongane og fekk 22 ligakampar sist sesong for den tyrkiske storklubben. Det vart òg to seriegull, to cuptitlar og to supercuptitlar med Galatasaray.

Moe opplyste at Linnes er tiltenkt høgrebackplassen.

I første Molde-periode fekk han 148 kampar fordelte på fire år. Med klubben vann han Eliteserien i 2012 og 2014, og dessutan cupen i 2013 og 2014.

Familien

Linnes åtvara om at han ikkje har komme til Molde for å slappe av.

– Eg er stornøgd med å komme til Molde allereie no. Mange vil vel sjå på det om å trappe ned, men det er ikkje derfor eg er her. Eg har ambisjonar og vil bidra i mange år til, sa Linnes.

Om det blir ein ny tur til utlandet, vil ikkje landslagsmannen avskrive heilt.

– Ein skal aldri seie noko sikkert i fotballen, men vi har ein familiesituasjon der det kjendest riktig (å vere i Molde), i alle fall no. Så skal eg aldri nekte for eller avskrive ein ny utanlandstur, men nett no er fokuset å komme i toppform og bidra for Molde, sa Linnes.

Han har med seg sambuar og to barn. Den eldste byrjar på skulen til veka, fortalde han.

Forsterkningar

Moldensarane leier Eliteserien med 33 poeng etter 16 kampar. Andreplasserte Bodø Glimt har 28 poeng på 15 kampar.

Linnes står med 29 landskampar og har vore i dei siste troppane til landslagssjef Ståle Solbakken.

Måndag vart det òg klart at Rafik Zekhnini er klar for Molde. Tysdag kunne Glimt vise fram si siste forsterkning i kampen om seriegullet. Storskåraren i Eliteserien i fjor, Amahl Pellegrino, har signert ein kontrakt ut sesongen for dei regjerande meistrane.

Kristiansund på 3.-plass har signert Moses Mawa frå Strømsgodset, og Rosenborg på poenget bak er i storform.

– Eg trur han kan bli underhaldande for dei som liker å følgje norsk fotball. eg trur det blir ein spennande haust. Så strekk vi oss dit at vi ønskjer å vere dei som tek det heim til slutt. Så trur eg det er positivt for alle partar at klubbane er offensive og ønskjer å utvikle produktet, sa Moe.

