Bakkerud tilbake i rallycross-sirkuset i Höljes

– Å sitje heime denne helga var ganske enkelt ikkje noko alternativ, forklarer 29-åringen i ei pressemelding.

Han køyrer i Euro RX1-klassen for det litauiske laget ESMotorsport.

Anders Bakkerud har vore ein av dei store norske profilane i rallycross med ei rekkje rundesigrar i VM. På grunn av manglande budsjett såg det lenge som om 2021-sesongen skulle gå utan han. Han fekk ei moglegheit då ESMotorsport hadde eit ledig sete i sin andre Skoda Fabia ved sida av Janis Baumanis.

– Å følgje endå ein racinghelg frå sofaen var utenkjeleg. Spesielt når det var snakk om Höljes. Eg likte den nye RX+-sendinga frå Barcelona med alle kameraa om bord i bilen med nye kameravinklar, men eigentleg er eg racer som vil vere med å køyre, seier Bakkerud.

– Eg er overvelda over å vere tilbake på startrampa, og dette er ein spesiell bane for meg. Eg gjekk på skule i Torsby i oppveksten og er godt kjent i traktene rundt Höljes, så det kjennest nesten som ein heimebane for meg.

