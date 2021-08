Avis: Linnes vert klar for gamleklubben Molde

sport

Avisa skriv at Linnes blir tema på pressekonferanse klokka 14 tysdag.

29-åringen kom til Molde måndag.

– Ja, det stemmer at Linnes kjem til Molde. Eg kan stadfeste at han og familien kjem på Aker Stadion måndag. Vi skal ha ein samtale for å sjå om vi blir samde om ein avtale, sa direktøren i klubben Ole Erik Stavrum til Rbnett måndag.

Linnes har vore eit fast inventar på høgrebacken til Galatasaray dei siste fire og ein halv sesongane, og fekk 22 ligakampar sist sesong for den tyrkiske storklubben. Det vart òg to seriegull, to cuptitlar og to supercuptitlar med Galatasaray.

No er det klart at han er tilbake i Molde, der han fekk 148 kampar fordelte på fire år. Med klubben vann han Eliteserien i 2012 og 2014, og dessutan cupen i 2013 og 2014.

Moldensarane leier Eliteserien med 33 poeng etter 16 kampar. Andreplasserte Bodø Glimt har 28 poeng på 15 kampar.

