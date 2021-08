sport

Aleesami vil gjennomgå medisinsk sjekk om få dagar, skriv klubben på nettsidene sine.

Apollon hamna på andreplass i den kypriotiske ligaen førre sesong, like bak Omonia, som blir leidd av den norske trenaren Henning Berg.

Dette blir den tredje klubben til 30-åringen på like mange år. Dei siste sesongane har Aleesami spelt for klubbane Palermo i Italia, Amiens i Frankrike og Rostov i Russland, som han altså no forlèt etter berre éin sesong.

