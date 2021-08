AaFK-profil varslar karriereslutt etter skademareritt

sport

Det opplyser han i eit brev til klubben og støttespelarar tysdag.

Carlsen har slite med skadar og ikkje vore på banen for 1. divisjonsklubben den siste tida. No ser han seg nøydde til å avslutte karrieren.

«Den siste tida har jeg ikke spilt så mye fotball som jeg hadde håpet på. Jeg har en lang periode slitt med en leggskade som sitter i. Det har vært smertefullt, og det voldsomme ubehaget har dukket opp gang på gang, helt til det ble uutholdelig. Jeg har operert, men skaden tar voldsomt med tid og krefter å lege», skriv Carlsen.

Han omtaler avgjerda om å leggje opp som «ekstremt vanskelig».

No håpar Carlsen at han kan komme på bana i siste halvdel av sesongen for å ta farvel.

«Jeg håper av hele mitt hjerte, og jobber for det hver eneste dag, å kunne komme tilbake på banen før sesongen er over», skriv han.

