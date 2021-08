Kane med i Tottenham-troppen til Conference League-kvalikkamp

sport

Kane er ein av 25 spelarar som den nytilsette trenaren Nuno Espírito Santo har teke med seg i troppen. Tottenham møter Pacos de Ferreira borte torsdag, før laga møtest til returoppgjer i London neste torsdag.

Det var venta at England-kapteinen kom til å stå over den første kampen i sesongen. Han har berre hatt to treningsøkter med lagkameratane i Tottenham etter ferien.

Kane har eit klart ønske om å forlate London-klubben, og storskåraren har særleg vorte kopla til nettopp Manchester City. The Times skreiv søndag at Tottenham ikkje kjem til å selje Kane før overgangsvindauget stengjer.

(©NPK)