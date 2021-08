Barcelona-sjefen røper «dramatisk» pengekrise – gjeld på 14 milliardar

sport

På ein to timar lang pressekonferanse på Nou Camp snakka Laporta om den finansielle krisa klubben står i. Den resulterte nyleg i at Barcelona-presidenten måtte innsjå at det vart umogleg å halde på superstjerna Lionel Messi. Han gjekk til franske PSG.

Ifølgje Laporta summerer Barcelonas gjeld seg til 1,35 milliardar euro, tilsvarande rundt 14 milliardar norske kroner. Lønnsforpliktingane til klubben skal vere på 6,4 milliardar kroner.

Laporta hevda vidare at Barcelona betaler ut mellom 25 og 30 prosent meir i lønn enn konkurrentane.

No blir det ifølgje Laporta teke grep. Det skal resultere i at situasjonen skal sjå ganske annleis ut om nokre år.

– Vi strammar belta, så om nokre år vil økonomien vere sunn, sa klubbtoppen.

Avgjerda om å la Messi gå, meiner Laporta at var noko nær uunngåeleg.

– Eg hadde føretrekt at han vart i Barcelona, men vi tok den rette avgjerda. Eg ønskjer han alt godt og ønskjer å sjå han lykkeleg. Det fortener han, sa klubbpresidenten.

Barcelona innleidde ligasesongen i spansk fotball med å slå Real Sociedad 4–2 søndag.

(©NPK)