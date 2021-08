Politiet etterforskar mogleg overgrep under festen på Brann Stadion – éin mistenkt

sport

Etterfesten på arenaen til fotballklubben i Bergen har fått mykje medieomtale dei siste dagane. Torsdag sa Brann-leiinga seg ferdig med fyllefesten, men fredag tok saka ei ny vending.

Vest politidistrikt opplyser at dei ikkje har fått noka melding i saka, men at det basert på opplysningar og eigne undersøkingar er grunnlag for å etterforske om det har skjedd noko straffbart.

– Vi er heilt i innleiinga av etterforskinga og ønskjer ikkje å utbrodere, men vi meiner at informasjonen vi har, er såpass at vi meiner at det er grunnlag for å etterforske, seier påtaleleiar Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt til NTB.

Éin mistenkt

Fløystad vil ikkje seie meir om kva etterforskingsskritt og undersøkingar som er gjennomførte, men han stadfestar at det er ei kvinne som er fornærma i saka, og at éin mann har status som mistenkt. Ingen er så langt arresterte i saka.

– Den fornærma har fått utnemnd bistandsadvokat. Vi har hatt dialog med fornærma, men eg kan ikkje seie noko om dialogen med henne.

– Gjennomfører de avhøyr?

– Ja, no er dette ei ordinær etterforsking, og då handlar det i stor grad om avhøyr, seier Fløystad.

Politiet uttaler vidare at dei av omsyn til etterforskinga og dei involverte ikkje vil gi nokon fleire detaljar om saka per no.

Mange festdeltakarar

Brann ønskjer ikkje å kommentere saka før dei har meir oversikt over situasjonen. Medietalsmannen for klubben, Thomas Brakstad, seier at klubben skal samarbeide med politiet.

Det er frå før kjent at tolv Brann-spelarar deltok i festen på stadion natt til tysdag denne veka. Det vart drukke alkohol, og sju unge kvinner utanfor kohorten til Brann-troppen skal ha delteke på festen.

Brann-leiinga reagerte kraftig på hendinga, sidan spelarane ikkje hadde løyve til å vere på arenaen og på at smittevernreglementet vart brote. Men klubben valde å ikkje stengje ute nokon av spelarane.

– Dei har brote interne reglar, dei har beklaga og forstått alvoret, og no er det ei sak vi går vidare frå. Det blir ikkje noka utestenging frå laget, det kan eg seie. Det er ei stor straff, det dei har vore gjennom dei siste dagane, sa dagleg leiar Vibeke Johannesen i Brann til Bergens Tidende torsdag.

