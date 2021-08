Medium: Arsenal forhandlar om å kjøpe Ødegaard

sport

Ødegaard spelte siste halvdel av førre sesong på utlån i Arsenal, og no skal eit permanent skifte til London vere høgaktuelt.

Nordmannen skreiv under for Real Madrid allereie i januar 2015, men har stort sett vore på utlån i diverse klubbar sidan då.

Arsenal-manager Mikel Arteta har ikkje lagt skjul på beundringa si for Ødegaard, og ifølgje TV 2 forhandlar klubbane no om ein permanent overgang. Ødegaard blir etter seiande utelaten frå kamptroppen mot Alaves laurdag fordi ein ikkje ønskjer å risikere ein skade på eit salsobjekt.

Også VG og den spanske storavisa AS sit på dei same opplysningane. Ifølgje AS vil overgangen gå i boks snart, og prisen for Ødegaard skal liggje på nærare 50 millionar euro.

