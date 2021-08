King går glipp av Premier League-opninga

sport

Det er nyopprykte Watfords første Premier League-kamp sidan nedrykket i 2020. King vart klar for klubben i sommar etter at kontrakten hans med Everton gjekk ut.

I ei pressemelding på eigen nettstad opplyser Watford at King og spisskollegaen hans João Pedro er uaktuelle til serieopninga på laurdag.

– Denne helga kjem akkurat for tidleg for King, som bør kunne slutte seg til resten av troppen for full trening neste veke etter eit mindre lyskeproblem, skriv Watford.

Også midtbanemannen Nathaniel Chalobah er ute mot Villa.

