Lukaku tilbake i Chelsea: – Vore ei lang reise

sport

Chelsea skal ha betalt over 1,1 milliardar kroner for å hente tilbake spissen. Lukaku var i London-klubben frå 2011 til 2014, då det vart null mål på 15 kampar og to utlån.

– Eg er glad og takksam for å vere tilbake i denne fantastiske klubben. Det har vore ei lang reise for meg. Eg kom hit som eit barn som hadde mykje å lære. No er eg tilbake med mykje meir erfaring og er meir moden, seier den belgiske stjernespissen til Chelseas nettstad.

Lukaku vart selt til Everton i 2014 for 28 millionar pund etter eit godt låneopphald. No hentar Chelsea han tilbake for nesten 800 millionar kroner meir enn dei selde han for.

Etter 87 mål på 166 kampar for Everton vart han seld til Manchester United, der det vart 42 mål på 96 kampar. Dei siste to sesongane har han halde til i Inter, der han noterte seg for spinnville 64 mål på 95 kampar.

Han var tonegivande då Milano-laget vann Serie A i vår med 24 mål og elleve målgivande pasningar.

– Klubben passar ambisjonane mine perfekt no som eg er 28 år og kjem rett frå siger i Serie A. Eg synest moglegheita kjem på riktig tidspunkt, og forhåpentleg kan vi oppnå mykje suksess saman, seier Lukaku.

