Slik kom dei norske OL-medaljane i Tokyo

Måndag 26. juli: Triathlon-gull

Kristian Blummenfelt innfridde forventningane i triatlon så til dei gradene då han rykte frå konkurrentane og sikra gullet på slutten av løpsdelen. Det var den første medaljen til Noreg under leikane.

27-åringen frå Bergen kalla bragda for ein «ekstrem lettelse».

Fredag 30. juli: Borchs andre OL-medalje

På rostadion i Tokyo kunne den norske roleiren og Kjetil Borch juble for sølv, sjølv om det i nokre sekund var surt at gullet glapp. Det var Borchs andre OL-medalje etter å ha teke bronse med Olaf Tufte i Rio-OL i 2016.

– Det har vore ein blytung veg til her vi er i dag. Eg seier vi. Alle er med meg i båten. Heile støtteapparatet og alle på laget, sa Borch, som truleg satsar mot Paris i 2024.

Søndag 1. august: Endeleg seglarmedalje

Hermann Tomasgaard sørgde for Noregs første OL-medalje i segling sidan Siren Sundby vann gull i Europajolle i 2004. Tomasgaard låg an til sølv i Laser-klassen, men vart passert på tampen og fekk bronsen.

– Det kjennest veldig, veldig bra no. Det er ei stor lette. Eg har vore stressa i lang tid. Eg segla ikkje mitt beste løp, men eg klarte å lime det saman så det heldt, sa Tomasgaard.

Tysdag 3. august: Warholms sensasjonsløp

Mange nordmenn hadde sett vekkjarklokka på og var klare for å sjå Karsten Warholms finale i 400 meter hekk. Den enda med eit utruleg løp, OL-gull og ny verdsrekord på 45,94 sekund. Han sørgde samtidig for å bli eitt av dei største samtaleemna under leikane.

– Eg har tvilt på om det finst noko sånt som eit perfekt løp, men i dag trur eg faktisk det var det. Viss eg klarer å kopiere dette, så er det fantastisk, sa Warholm.

Onsdag 4. august: Ny overrasking på friidrettsbanen

Dagen etter var det Eivind Henriksens tur til å sjokkere. Sleggjekastaren varta opp med heile tre norske rekordar i sjølve finalen og tok sølvet med det lengste kastet som målte til 81,58.

– Det har ikkje heilt gått opp for meg enno. Eg hadde veldig trua på at eg kunne gå over 80 i går, men 81 og ein halv var over all forventning, sa Henriksen dagen etterpå.

Laurdag 7. august: Historisk gull i sanden

Anders Mol og Christian Sørum tok Noregs første OL-gull i sandvolleyball etter ein overbevisande triumf mot russarane Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij. Med 2–0 heldt nordmennene fram sigersrekka og tapte ikkje eit einaste sett i cuprundane.

– Eg klarer ikkje heilt å forstå det sjølv enno. Eg trudde det skulle komme då eg fekk medaljen rundt halsen, men eg er framleis mållaus, sa Mol.

Laurdag 7. august: 20-åring var best

Jakob Ingebrigtsen (20) sprang som ein veteran og skaffa seg ei perfekt reise på 1500-meteren. Han kopla grepet ut av siste sving og vann lett på 3.28,32. For første gong på elleve forsøk slo han Timothy Cheruiyot i samløp, og høvet kunne ikkje vore meir perfekt.

– Ja, det var så lett, ropte han like etter målgang.

Søndag 8. august: Handballjentene

Sverige vart audmjuka og slått 36–19 i bronsekampen. Noreg leidde 19–7 ved pause og viste at laget er meir enn godt nok til å spele OL-finalen. Tapet mot ROC i semifinalen vart kostbart, men dei norske gjorde ein stor jobb med å reise seg etter skuffelsen og «vise sitt sanne jeg», som ein rørt Thorir Hergeirsson sa det.

Det var Noregs siste medalje i Tokyo-OL og den einaste i kvinneklassen.

