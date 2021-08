sport

– Jøje meg for eit løp, og for ein dag for norsk idrett! Det vi gjer i Tokyo er heilt formidabelt, og det er ein stolt og rørt idrettsminister på stadion i kveld, seier kultur- og likestillingsministeren.

– Vi er ein liten nasjon, men ein idrettsnasjon av rang. Gratulerer til Jakob med olympisk rekord og eit fenomenalt løp, og gratulerer til heile Noreg! Dette var heilt magisk, rett og slett ei bragd.

(©NPK)