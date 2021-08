Kane såra over kritikken: – Har aldri nekta å trene

sport

Stjernespissen har tidlegare gjort det klart at han ønskjer ein overgang til ein ny klubb, men avfeiar i eit innlegg på Twitter at han prøver å presse Tottenham til å selje han.

«Sjølv om eg ikkje vil gå inn på detaljane i situasjonen, vil eg vere klar på at eg aldri ville og aldri har nekta å trene. Eg vender tilbake til klubben i morgan», skriv Kane fredag kveld.

Kane legg til at han er såra over at det har oppstått tvil rundt profesjonaliteten hans.

England-kapteinen har i lang tid vorte kopla til Manchester City.

