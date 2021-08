USAs stjernelag i basketball slo ut medaljekandidat Spania – vidare til semifinale

sport

Kevin Durant, som er den einaste i Tokyo-OL som har vorte kåra til NBAs mest verdifulle spelar, tok ansvar for USA. Han bidrog med 29 poeng då storfavoritten slo laget som kanskje var den største gullrivalen til amerikanarane i forkant av OL.

Spanias største stjerne, Ricky Rubio, var endå ein gong bestemann for landet sitt med heile 38 poeng, men det heldt ikkje langt mot større amerikanske stjerner.

Før pause var det tett og jamt, men Spania leia på det meste med åtte poeng. USA henta seg inn og sikra at laga var like langt med 43–43 til pause.

Amerikanarane beheldt momentumet etter kvilen og tok leiinga med elleve poeng berre fire minutt etter pause. Spania med Rubio i spissen, som skåra 14 av dei 20 poenga i landet i tredje periode, fekk redusert til 63–69 før siste periode.

Men USA vart for sterke til slutt for Spania og revansjerte seg etter VM i basketball i 2019. Då tapte amerikanarane i kvartfinalen for Frankrike, medan Spania sikra VM-gull.

(©NPK)