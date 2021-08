OL handball: Nyoperert O'Sullivan i troppen mot Danmark

sport

Dette etter ein skade han pådrog seg mot Frankrike i gruppespelet.

Bakspelaren er med på den offisielle lagoppstillinga.

O'Sullivan måtte gjennom eit mindre inngrep, og døra vart halden open for at han kanskje kunne spele vidare i turneringa trass ei vond kasthand. Den vart ikkje lukka for Tyskland-proffen.

O'Sullivan er ein av dei store nøkkelspelarane for Noreg, både i angrep og forsvar. Det er uklart kor mykje han er i stand til å spele mot danskane.

Vinn Noreg kvartfinalen, ventar semifinale mot Spania.

