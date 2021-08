Jakob Ingebrigtsen klar for OL-semifinale på 1500 meter – Filip Ingebrigtsen ute

sport

Filip Ingebrigtsen sprang i det første av tre kvalifiseringsheat og vart berre nummer ti. Dermed måtte han håpe på at tidene på løparane etter dei seks beste frå heat to og tre var så svake at han kunne ta seg vidare på tid.

Ingen i det andre heatet var i nærleiken av tida til Filip, som lydde på 3.38,02. I det tredje heatet var farten høgare, som gjorde at storebror Ingebrigtsen sitt OL er over.

– Det var ikkje noko bra. Det var dårleg respons frå start, eg gjer ikkje eit taktisk perfekt løp. Eg har ikkje beina til å vere med. Det er ekstremt synd, men eg må vere ærleg med korleis sesongen har gått til no, sa Filip til Discovery etter løpet sitt.

God kontroll

I det tredje kvalifiseringsheatet opna Jakob Ingebrigtsen med å liggje nesten sist i feltet, før han setje opp farten med to rundar igjen. Likevel var farten i front såpass høg at det vart strekk i feltet.

Ingebrigtsen sprang kalkulert og endå på 4.-plass i heatet, utan å imponere nemneverdig. Dermed er han klar for semifinale.

– Det var som forventa. Det var om å gjere og halde seg unna dei andre løparane og ha god kontroll dei første rundane. No må eg fokusere på semien, som nok blir endå vanskelegare enn dette var, sa Jakob etter heatet.

I det andre kvalifiseringsheatet vart det dramatikk då Marcin Lewandowski deisa i bakken nokre hundre meter før mål. Lewandowski kom seg på beina og jogga roleg inn til mål, sjølv om han hadde tydeleg vondt og var frustrert.

Polen la inn protest umiddelbart og fekk medhald. Dermed blir polakken å sjå i semifinalen.

Medaljefavoritt

Jakob Ingebrigtsen er av favorittane til å stikke av med gullet. Den største gullfavoritten er kenyanaren Timothy Cheruiyot, som vart nummer to i kvalifiseringsheatet sitt. Han tok seg kontrollert vidare til finale.

Jakob Ingebrigtsen kom inn til OL med ein årsbeste på 3.29,25. Den personlegen rekorden hans er på 3.28,68.

Det var dei seks beste i kvart heat og dessutan dei seks beste tidene utanom det, som tok seg til semifinalen torsdag.

Finalen går laurdag.

(©NPK)