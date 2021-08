sport

Tidlegare måndag vann Frankrike 29–22 over Brasil. Då var det klart at det vart anten fransk eller spansk motstand for dei norske i kvartfinalen.

Spania hamna på 4.-plass i B-gruppa og blir dermed motstandar for dei hittil overlegne norske handballkvinnene.

Noreg er sikra A-puljesigeren før kampen sin mot Japan måndag.

Kvartfinalane blir spelte onsdag, semifinalane fredag, finale og bronsekamp søndag.

(©NPK)