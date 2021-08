Skyting: Jon-Hermann Hegg til OL-finale i rifle heilmatch

sport

Dermed er OL over for Larsen for denne gongen. Poengsummen 1175 heldt ikkje til finaleplass. Han leidde lenge, men skuffa på ståande og enda eitt fattig poeng bak 8.-plass som gav siste finaleplass. Jon-Hermann Hegg, med 1181 poeng, er på si side klar for finale.

Dei norske kom godt ut allereie frå start og heldt det gåande gjennom store delar av kvalifiseringa.

Begge dei norske starta med gode seriar på kneståande, med Larsen som den sterkaste. Hegg leverte bra han òg, der han samla 395 poeng etter dei fire kneståande seriane. Det heldt til ein førebels 3.-plass. Larsen leverte ein poengsum på 398 og leidde.

På dei liggjande seriane fortsette duoen med god skyting. Hegg leverte godt med 37 tiarar på 40 skot og fekk 397 poeng. Larsen skaut derimot perfekt og skaffa seg eit godt utgangspunkt med 400 poeng og full pott i den runden.

Hegg sikra finaleplass med 389 på ståande. Larsen starta siste runde bra med 98 poeng, men følgde opp med 94, 96 og 89. Etter åttar på begge dei to siste skota glapp finaleplassen.

Finalen startar klokka 09.50.

(©NPK)