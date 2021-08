sport

Næss og Rønningen var blant dei ti båtane som kvalifiserte seg til medaljeseglinga. Dei er på 8.-plass utan sjanse til å klatre til medaljeplass i klassen sin.

Den 12. og siste innleiande seglinga vart gjennomført laurdag. Måndag skulle klassen avsluttast med medaljeseglas, men det må vente til tysdag.

Det same gjeld medaljeseglinga i 49er for menn, medan dei siste innleiande seglingane i 470 for menn og kvinner òg er utsette til tysdag. I desse klassane er det ikkje norske deltakarar.

