O'Sullivan truleg uaktuell i resten av OL etter skade – Berge vurderer å ta inn erstattar

Noreg møter regjerande OL- og verdsmeister Danmark i kvartfinale tysdag.

– Vi ønskjer sjølvsagt å ha han med, men går det ikkje så går det ikkje. Viss vi må gjere eit byte i troppen så gjer vi det, sa landslagssjef Christian Berge til NTB måndag.

Etter å ha brukt det meste av søndagen på to ulike sjukehus er O'Sullivan til ny utgreiing måndag, og det blir kommunisert seinare kva som skjer med han vidare.

– Tommelen hans må på plass igjen, sa Steinar Ege under pressekonferansen på måndag.

O'Sullivan pådrog seg skaden tidleg i 2. omgang under kampen mot Frankrike søndag. Noreg vann kampen 32–29 og sikra plass i cupspelet.

Spelaren var til utgreiing på to sjukehus i Tokyo i mange timar etter kampen. Tommelen i kastarmen var dregen ut av ledd.

Blir truleg operert

– Legane klarte ikkje å få fingeren tilbake i ledd. Mest sannsynleg fordi noko av leddkapselen og «seneplata» ligg i vegen. Det gjeld ytterleddet i høgre tommel. Derfor er det anbefalt ein liten operasjon som vi håpar blir utførte i løpet av dagen på eit spesialistsjukehus i Tokyo. Mest sannsynleg kan han ikkje spele meir i OL-turneringa, seier Torgalsen i ei pressemelding.

Tyskland-proffen var tilbake i OL-landsbyen først ved tretida natt til måndag etter sjukehusbesøka.

Vurderer løysingar

O'Sullivan er ein av dei aller viktigaste spelarane på det norske laget. Danmark er favoritt før kvartfinalen, og med O'Sullivans skade aukar sigersmoglegheita til danskane. Berge må vurdere løysingar utan han.

– Vi har tenkt nokre tankar, utan at eg vil seie mykje om det, sa han til NTB.

Same spelar var uheldig òg i VM i januar. Då måtte O'Sullivan stå over opningskampen mot Frankrike på grunn av eit magevonde. Det enda med norsk tap mot franskmennene på veg mot 6.-plassen i meisterskapen for Noreg.

