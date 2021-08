Klepp-trenaren går av: – Best for alle

sport

Klepp er nummer ni på tabellen og berre eitt poeng over direkte nedrykksplass.

– Det er tøft, men det var best for alle å gå vidare. Det har vore ein tøff periode for klubben med svake resultat, og fotball er drive av resultat. Eg er skuffa over korleis ting har gått. Som trenar ønskjer du å dra på ein god måte, seier Loftus til Stavanger Aftenblad.

Seinast for ei veke sidan fekk skotten fornya tillit frå Klepp-styret. Loftus var assistent under Ollie Harder då rogalendingane tok sølv i 2018 og bronse i 2019, og han fekk hovudansvaret framfor 2020-sesongen.

Klepp skriv i ei forklaring at «begge partar har stor respekt for kvarandre». Klubbens toppspelarutviklar Owe Salvesen tek mellombels over som hovudtrenar.

«Nick Loftus vil alltid vere velkommen på Klepp Stadion. Arbeidsmoralen, integriteten og den faglege kunnskapen hans står som eit eksempel til etterfølging for andre trenarar», skriv Klepp.

