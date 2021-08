Eivind Henriksen finaleklar i sleggje – ny norsk rekord

sport

Henriksens personlege beste før konkurransen var 78,25, som var norsk rekord og vart sett under eit friidrettsstemne i Tyskland i 2019. Den tidlegare rekorden hans var på 76,86 og vart sett vel eit år før rekordkastet i Tyskland.

Henriksen slo til å kvalifiserte seg til finale med nytt rekordkast allereie i det første forsøket. Sleggja landa på 78,79 og sende Henriksen direkte til finale.

Utøvarane kunne direktekvalifisere seg med ei lengd på 77,50 meter, medan dei 12 beste uansett ville kvalifisert seg til finale.

Rekordhaldaren var naturlegvis fornøgd etter avansement.

– Det kjendest bra ut på oppvarminga sjølv om det var litt rotete. Det gjekk langt i går så eg tenkte at viss eg berre klarte å halde hovudet kaldt ville det gå bra, sa Henriksen til Discovery.

Han erkjende at han har vore i god form i år, men at han sleit ei tid etter å ha teke koronavaksine.

– Eg har vore i sinnssjukt bra form tidlegare i år, men så sleit eg veldig etter andre vaksinedose. Det var tre veker der eg berre var slapp og sliten, så det var godt at det losna.

Mot finalen

Då NTB fekk snakka med han litt seinare hadde han akkurat ropt ut gleda si etter å ha sett kasta på nytt på ein TV-skjerm i pressesona.

– Dette var enkelt og greitt og akkurat som eg hadde håpa på. Herleg! Det er herleg å gå inn til finalen med denne tryggleiken etter å ha klart det på første forsøk.

Han sa at hans viktigaste oppgåve før kvalifiseringa var å få kjølt ned kroppen mest mogleg slik at han ikkje vart for varm.

– Eg skulle gå roleg inn i kastet og kontrollere det. No skal eg sove, ete, trene og slappe av fram mot finalen onsdag, sa Henriksen til NTB.

Henriksen kvalifiserte seg inn i OL med eit kast på 77,70. Det var òg hans sesongbeste før rekordkastet i forsøket måndag.

30-åringen frå Oslo er ein rutinert meisterskapskastar. Han var med i OL i London allereie i 2012. Då var han åtte centimeter unna ein finaleplass og vart nummer 13. I VM i Doha for to år sidan vart han nummer seks.

Finalen går onsdag.

