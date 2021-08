Bodø/Glimt hentar talent frå Åsane

sport

Det melder klubben sjølv på eigne nettsider måndag.

Kantspelaren har av fleire blitt beskriven som eit av dei største talenta i Noregs nest øvste divisjon, og spelte meir eller mindre fast for Åsane førre sesong.

– Eg vil gripe moglegheita med ein gong, men det kjem heilt sikkert til å ta tid. Eg er førebudd på å vere tolmodig, seier fotballtalentet om overgangen til Glimt.

Mvuka, som har fått påvist ein hjartefeil, trudde fotballkarrieren var over, men fekk etter kvart grønt lys etter å ha vorte undersøkt av ei rekkje ekspertar. No er han klar for dei regjerande seriemeistrane i Eliteserien, og gler seg til å vise han han kan på den største scena i norsk fotball.

– Eg er god éin mot éin, både defensivt og offensivt. Eg trur det blir mykje show på sidene, seier Mvuka.

(©NPK)