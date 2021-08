Biles på startlista til OL-finalen i bom

sport

Då startlista til finalen vart klar måndag formiddag norsk tid var Biles med blant dei åtte utøvarane. USAs turnforbund har førebels ikkje komme med noka fråsegn om ho skal delta.

Bilast gjorde det sterkt i innleiande runde og kvalifiserte seg for alle apparatfinalar i Tokyo. I lagkonkurransen trekte ho seg likevel etter ein miss i sprangøvinga, og seinare har ho trekt seg frå mangekampen og dessutan apparatfinalane i sprang, skranke og frittståande.

Den avgjerda har ein av OLs største stjerner forklart med at ho trong å pleie den mentale helsa si. Ifølgje nyheitsbyrået AFP skal ho ha vorte ramma av eit fenomen som kallast «the twisties», som er ei mental sperre.

– Etter prestasjonen eg gjorde i sprang hadde eg ikkje lyst til å halde fram. Eg må fokusere på den mentale helsa mi. Eg stoler rett og slett ikkje på meg sjølv akkurat no, har Biles forklart.

No ser ho likevel ut til å vere klar for konkurranse igjen. Amerikanaren tok fire gull og bronse i Rio-OL for fem år sidan.

(©NPK)