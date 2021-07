Vålerenga hentar rutinert venstreback

sport

Det opplyser Vålerenga om på nettsidene sine.

Noverande venstreback Sam Adekugbe forlèt Vålerenga 1. august etter storspel i Eliteserien. No er det klart at nordmakedonske Leonard Zuta blir erstattaren hans på backplassen.

Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo gler seg over at svenskfødde Zuta, som har spelt 15 landskampar for Nord-Makedonia, er klar for dei blå.

– Vi har sett etter ein etablert spelar som held høgt skandinavisk nivå, og det får vi i Zuta, seier Fagermo til eigen klubb.

Zuta har spelt 70 kampar i Allsvenskan og spelte 22 kampar for Lecce i Serie B førre sesong.

