USA jagar nytt fotballgull i OL – vann på straffer mot Nederland

Det stod 2-2 etter 90 minutt og ekstraomgangar. I straffesparkkonkurransen vann amerikanarane 4-2.

Dei amerikanske jentene har vunne tre av dei siste fire olympiske gulla og var favorittar før møtet med Nederland fredag. Men USA fekk det tøft mot finalemotstandaren frå VM i 2019.

Vivianne Miedema sende Nederland i føringa allereie 18 minutt ut i den første omgangen, og gav dei oransje ein pangstart på kvartfinalen. Men så vakna USA.

Lynn Williams tok ansvar for amerikanarane og utlikna til 1-1 etter ein snau halvtime. Same spelar sende USA i føringa to minutt seinare. Plutseleg var kampen snudd.

Men Miedema var heller ikkje ferdig for dagen. Ti minutt ut i den andre omgangen noterte òg ho seg for dagens andre nettkjenning. Fleire mål vart det ikkje verken i heiltid eller ekstraomgangane, og dermed måtte kampen avgjerast på straffer.

I straffesparkkonkurransen var det dei regjerande verdsmeistrane frå USA som heldt hovudet kaldast. Tomålsskårar Miedema bomma først, før lagvenninne Aniek Nouwen òg brann forsøket sitt. Megan Rapinoe sette den avgjerande straffa som sikra amerikanarane semifinalebilletten.

I semifinalen ventar Canada, som også sikra avansementet på straffesparkkonkurranse mot Brasil fredag. Kampen blir spelt måndag.

