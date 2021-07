Tour de France-vinnaren forlengde kontrakten

sport

Det opplyser laget på nettsidene sine.

Det er svært uvanleg at ryttarar skriv lange kontraktar med lag. Kontrakten Pogacar har skrive under på strekkjer seg seks år fram i tid.

22-åringen, som allereie har hatt ein markant karriere, skal altså no prøve å vinne meir med laget Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm er linka bort frå.

– Eg er veldig glad for at eg kan sikre framtida mi med dette laget. Eg kjenner meg heime her, og det kjennest som ein stor familie, seier Pogacar.

Slovenaren herja med konkurrentane i fjella under Tour de France i år og kunne innkassere den andre gule trøya på like mange år.

Han vann med over fem minutt ned til danske Jonas Vingegaard, som tok ein imponerande 2.-plass. Vingegaard skreiv nyleg under på ein ny kontrakt med Jumbo-Visma.

Pogacar var nyleg å sjå i OL, der han tok bronse i landevegsrittet.

