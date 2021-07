Superligaklubbane står på planane etter siger i spansk domstol

sport

– Vi er glade for at vi ikkje lengre vil vere under truslar frå Uefa, skriv dei tre klubbane i ein felles uttale.

Den spanke domstolen forkasta anken til Uefa etter ein dom i starten av juli, der sanksjonar mot dei ni klubbane som har trekt seg frå planane, vart annullerte.

– Målet vårt er å halde fram med å utvikle superliga-prosjektet i ein konstruktiv måte og gjennom samarbeid, alltid med alle interessentane i fotballen i bakhovudet: Fans, spelarar, trenarar, klubbar, ligaer og nasjonale og internasjonale forbund, heiter det i uttalen.

– Det er vår plikt å ta tak i dei alvorlege problema fotballen står overfor. Uefa har etablert seg som den einaste regulatoren, ein eksklusiv operatør og ein unik eigar av rettar til europeiske fotballkonkurransar, skriv dei.

