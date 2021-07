OL segling: Tomasgaard i medaljekampen – kjempeopptur for Næss og Rønningen

sport

Tomasgaard har segla godt gjennom heile OL-regattaen og heldt fram på same båt fredag. Det byrja rett nok med ein beskjeden 19.-plass, men i seglas nummer to slo nordmannen tilbake med fjerdeplass.

Dermed er han nummer to samanlagd i Laser-klassen før medaljeseglinga på laurdag.

Australske Matt Wearn har vore i eigen klasse så langt og sikra seg fredag gullet allereie føre medaljeseglinga. Han har 49 poeng og kan ikkje innhentast. Tomasgaard har 71, medan tredjeplasserte Tonci Stipanovic frå Kroatia står med 74.

Deltakarane tek med seg poenga frå dei innleiande rundane til medaljeseglinga. Der blir det delt ut doble poeng. Dermed kan mykje skje i kampen om resten av medaljane.

I segling får båtane like mange poeng som den plassen dei passerer mållinja på. Båten med lågast poengskår etter medaljeseglinga vil dermed stikke av med gullet.

Hopp for Næss og Rønningen

Kurs for medaljeseglas har òg Marie Næss og Helene Rønningen. Etter strålande segling i dei tre seglingane på fredag i 49er FX-klassen, klatra duoen på listene.

Dei norske jentene enda på 4.-plass og 10.-plass i dei to første seglingane under det som vart ein svært utfordrande dag for seglarane. Lite vind gjorde vilkåra svært krevjande.

Næss og Rønningen var blant deltakarane som takla vindsituasjonen best. I den siste av dei tre seglingane på fredag hadde duoen berre den polske båten framfor seg i mål.

Dermed klatra dei norske håpa til 10.-plass i samandraget. Avstanden til laga framfor på resultatlista minka òg føre dei tre avsluttande innleiande seglingane laurdag.

Den nederlandske båten leier samanlagt med 41 poeng, medan Næss og Rønningen har 70. Brasil på tredjeplass har 47. Etter dei tre avsluttande seglingane på laurdag, er det duka for medaljeseglas måndag. Der blir det delt ut doble poeng.

Held dei norske jentene fram den sterke seglinga på fredag, kan dei dermed ikkje avskrivast i medaljekampen.

Høst fall av

Line Flem Høst fekk ei tung avslutning på dei ordinære OL-seglingane i Laser Radial. Ho måtte sjå avstanden til topp tre auke markant før medaljeseglinga på søndag.

Den norske jolleseglaren gjorde fredag to av sine svakaste seglingar i Tokyo-leikane. Ho starta med ein 24.-plass og heva seg ikkje meir enn to hakk på den andre og siste seglinga for dagen.

Dermed fall Høst frå 5.- til 8.-plass i samandraget. Ho måtte sjå luka til svenske Josefin Olsson på bronseplass auke frå 8 til 22 poeng. 25-åringen var leiar av Laser Radial-klassen dei to første dagane, men har sidan prestert ujamt.

Dei ti beste etter ti seglingar er klare for medaljeseglaset søndag.

Den danske seglaren Anne-Marie Rindom er i føringa, men forspranget kunne ha vore så mykje større. Ho starta dagen med ei leiing på 21 poeng, men den var skrumpa til sju etter dei to siste seglingane.

Rindom vart først berre nummer 26 i den første seglinga på fredag. Deretter vart ho diskvalifisert for ein manøver med roret. Marit Bouwmeester frå Nederland er den næraste utfordraren om gullet for dansken.

