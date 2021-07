OL segling: Høst fall av i medaljekampen

sport

Den norske jolleseglaren gjorde fredag to av sine svakaste seglingar i Tokyo-leikane. Ho starta med ein 24.-plass og heva seg ikkje meir enn to hakk på den andre og siste seglinga for dagen.

Dermed fall Høst frå 5.- til 8.-plass i samandraget. Ho måtte sjå luka til svenske Josefin Olsson på bronseplass auke frå 8 til 22 poeng. 25-åringen var leiar av Laser Radial-klassen dei to første dagane, men har sidan prestert ujamt.

Dei ti beste etter ti seglingar er klare for medaljeseglaset søndag. Dit tek alle båtane med seg poenga frå ni av dei ti første seglingane, og i finalen blir doble poeng delt ut.

I segling får båtane like mange poeng som den plassen dei passerer mållinja på. Båten med lågast poengskår etter medaljeseglinga vil dermed stikke av med gullet.

Den danske seglaren Anne-Marie Rindom er i føringa, men forspranget kunne ha vore så mykje større. Ho starta dagen med ei leiing på 21 poeng, men den var skrumpa til sju etter dei to siste seglingane.

Rindom vart først berre nummer 26 i den første seglinga på fredag. Deretter vart ho diskvalifisert for ein manøver med roret. Marit Bouwmeester frå Nederland er den næraste utfordraren til dansken om gullet.

