OL over for Christiansen – slått ut på 1500 meter: – Har vore umåteleg kjipt

1500-meteren var Christiansens siste høve til å ta seg til ein OL-finale under sommarleikane i Japan.

Den norske symjaren kom godt i gang og imponerte stort i første halvdel av konkurransen. Då låg han som nummer tre.

– Eg kjenner meg sterk i starten, og så får eg det så jævlig, sa Christiansen til Discovery etter skuffelsen.

Lillestrøm-guten fekk det langt tøffare på den andre halvdelen og fekk store problem dei siste 750 meterane. Tida vart 15.11,14. Det var langt bak den personlege rekorden hans på distansen på 14.45,35.

Ville ikkje vere feig

– Eg ville heller gå for det enn å ha eit feigt løp. I ettertid kan ein tenkje at det var litt hissig akkurat no. Men målet har heile tida vore å perse i OL, sa Christiansen om kollapsen.

Dermed rauk finalebilletten i øvinga han vart nummer åtte i under OL i Rio for fem år sidan.

Tyskaren Florian Wellbrock vann heatet til nordmannen med tida 14.48,53.

Det norske svømmehåpet Christiansen har ikkje funne forma i Japan. Heller ikkje på 400 og 800 meter fri var han nær å sikre seg ein finaleplass.

Motivasjon

No må romerikingen rette konsentrasjonen mot nye oppgåver. Det er tre år til neste OL, og Christiansen vil bruke nederlaget som motivasjon.

– Det er nesten den beste motivasjonen ein kan ha, sjølv om dette har vore umåteleg kjipt. No har dette vore eit mål i over fem år. Det er tungt å sjå at det går i dass, det er jo ikkje derfor ein driv med toppidrett, seier Christiansen.

For prestasjonane i Tokyo gav han seg sjølv karakteren éin av ti.

