Ny sur avslutning for Hovland – kjempar om OL-medalje

Hovland gjekk runden på fredag to slag under par og er totalt på -5 etter halvspelt konkurranse. Det held i skrivande stund til ein delt 12.-plass for medaljehåpet frå Noreg.

Avstanden opp til dei aller beste er ikkje skremmande stor. Hovland går inn i helga som ein av fleire spelarar på skothald til edelt OL-metall.

Fare for lyn gjorde at spelet på fredag vart stoppa. Hovland hadde gjort unna 14 hol då utsetjinga kom. Også torsdag gav verforholda 23-åringen ein ufrivillig pause på Kasumigaseki Country Club i Saitama.

Hovland starta 2. runde på strålande vis med ein birdie. Han gjentok bedrifta tre gonger på rad på hol seks, sju og åtte. Det kom likevel eit tilbakeslag rett før runden var halvspelt. På det niande holet vart det ein bogey etter ein tur i bunkeren.

Svakt innspel

Etter det spelte nordmannen på par sju gonger etter kvarandre. Han hadde ein lang putt for å redde par på hol 17 – der han gjorde bogey på førsterunden – men ballen fann holet.

Han var derimot ikkje like heldig på hol 18, som enda med bogey etter eit svakt innspel.

– Det er litt bittert. Eg kjende eg spelte ganske solid golf i dag, sa Hovland til Discovery etter enda runde.

Han meiner at han burde ha gjort meir ut av puttane på dei siste ni hola.

– Eg fekk ikkje veldig godt betalt. Eg føler at eg hadde nok moglegheiter til å gjere birdies. Det er litt frustrerande.

Hovland låg på ein delt 12.-plass etter opningsrunden på torsdag. Der spelte han lenge grunnsolid, men ei svak avslutning la ein ørliten dempar på første dag i OL-debuten.

Mexicanar i tet

Den andre deltakaren frå Noreg, Kristian Krogh Johannessen, har 11 hol igjen på runde to. Han fekk birdie på det andre og det sjette holet, medan det vart bogey på det sjuande.

Akkurat no ligg Johannessen på 49.-plass med fleire andre spelarar.

Mexicanske Carlos Ortiz leier med ti slag under par. Han har unnagjort litt over halvparten av 2. runde.

