Lagkameraten om Hovland-hysteriet: – Det har teke heilt av!

sport

Viktor Hovland er Noregs største internasjonale stjerne i OL, og i Noreg har interessa òg komme seg betrakteleg dei to åra som er gått sidan 23-åringen gjekk frå å vere amatør til å bli eitt av dei største namna på PGA-touren.

Kristian Krogh Johannessen speler saman med Hovland for Noreg i OL, og han har merka stor forandring i det siste.

– Golf har ikkje vore veldig populært i Noreg, men no har vi vore så heldige å få Viktor som verdsstjerne, og då har det teke heilt av, seier Johannessen til NTB.

Han fortel om at det må setjast inn tiltak om dei speler saman heime i Noreg. Det hjelper å ha ein nordmann som er nummer 11 på verdsrankinga.

– Det merka eg då vi trena saman sist veke. Eg har ikkje vore i Noreg på eit halvt år, men når du ser interessa, så får du ikkje fred. Vi må melde oss inn med falske namn når vi skal spele, vi kjem rett før starttid og vi gøymer oss på partreholsbanen for å slå eigne ballar slik at folk ikkje skal komme.

Styr

– Kan han bli ein ny Petter Northug i popularitet?

– For Viktor kan det kanskje bli ganske nær. Dette er berre slike forholdsreglar vi tek når han er der. Det er viktig for han å få inn god trening og slappe av litt. Han har hatt nok styr. Sjølv om han taklar det bra, er det òg herleg for han å få litt fred.

Det har komme masse folk for å sjå Viktor Hovland spele når han ein sjeldan er heime i Noreg og Oslo.

Kult

Viktor Hovland sjølv fortel at det er kult at interessa for golf har skote i vêret i Noreg.

Under pandemien har golfklubbane merka at folk har strøymt til som medlemmer.

– Det er ordentleg kult at folk byrjar å få auga opp for golf, at dei vil byrje å spele sjølv og følgje med. Dette har Noreg mangla i lang tid. Samtidig er det litt slitsamt viss eg berre skal ut å spele med eit par kompisar og nyte det, og så endar det opp som ei oppvisning. Det var nok ikkje eit sjakktrekk å putte namnet mitt opp på golfbox, men det er hyggjeleg at folk bryr seg, sa Hovland under pressekonferansen ved OL-banen tidlegare i veka.

–

(©NPK)