Hege Riises Storbritannia ute av OL etter dramatisk kvartfinale mot Australia

Dermed er OL-eventyret over for Hege Riises britiske mannskap. Det hjelpte ikkje at britane pressa på for utlikning og straffesparkkonkurranse mot slutten av andre ekstraomgang. Offensiven bar ikkje nok frukter.

Britane skaut rett nok ut av startblokkene i OL-kvartfinalen mot Australia. Tre stolpetreff før det var passert 25 minutt var fasiten, men jentene til Riise makta ikkje å finne nettmaskene.

I staden var det Australia som kunne strekkje hendene i vêret, etter at Alanna Kennedy var høgast på eit hjørnespark og stanga dei gulkledde i leiinga ti minutt før pause.

Så var det duka for Ellen White-show. 12 minutt ut i den andre omgangen utlikna den britiske målsniken, før ho sende britane i leiinga åtte minutt seinare og noterte seg for det femte målet sitt så langt i leikane.

Dermed såg mykje ut til å gå Storbritannias veg, men Sam Kerr ville det annleis. Eitt minutt før heiltid sette Chelsea-spissen inn utlikninga som sikra speleforlenging.

I ekstraomgangane fekk Caroline Weir ei gyllen moglegheit frå straffemerket for Storbritannia, men forsøket vart for enkelt. Minuttet seinare fall avgjerda i semifinalen. Mary Fowler tok ansvar først og sende dei gulkledde i føringa, før Sam Kerr auka til 4-2 to minutt seinare.

Ellen White skåra like etter det tredje målet sitt i kampen og tende håpet for britane, men australiarane kunne til slutt juble.

Hege Riises OL-eventyr fekk dermed ein brå slutt. Laget tangerte sitt beste resultat frå tidlegare i sommarleikane. Kvartfinale vart det òg på heimebane i 2012.

Semifinalen blir spelt måndag 2. august. Der ventar anten vertsnasjonen Japan eller Sverige for Australia.

