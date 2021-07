sport

Det var duka for ein skikkeleg thriller då startskotet for 10.000-meteren under sommarleikane i Tokyo gjekk av stabelen fredag. Det vart til slutt ein duell mellom Etiopia og Uganda, som tok alle dei fire øvste plasseringane i finalen.

Det vart eit klassisk lureløp, der Selemon Barega hadde mest sprut i beina då gullkampen skulle avgjerast. Han vann med tida 27.43,22.

Sølvvinnar Cheptegei og bronsevinnar Kiplimo vart klokka inn til 27.43,63 og 27.43,88.

