Thorisdottir og Bøe Risa får ny trenar i Manchester United

Vilde Bøe Risa vart klar for Manchester-klubben så seint som førre veke, og no er det klart at ein ny hovudtrenar følgjer etter henne inn dørene, stadfestar klubben på nettsidene sine.

Marc Skinner kjem frå Orlando Pride i superligaen i USA, og skal no fylle tomrommet Casey Stoney lét etter seg i mai då ho gav seg i United. Avgangen kom etter påståtte gnissingar mellom henne og leiinga i klubben.

Stoney hadde trena laget i tre år.

– Eg gler meg og er stolt over å bli hovudtrenar i Manchester United, seier Skinner.

– Det er ei spennande moglegheit til å leie laget inn i ein konkurransedyktig sesong i superligaen, legg han til.

