Svensk minister rasar mot norsk trusebot: – Ein heilt absurd regel

sport

Dei norske spelarane spelte i tights under bronsefinalen i EM nyleg som ein protest mot det dei oppfattar som ein urimeleg regel. Det enda med bot frå Det europeiske handballforbundet (EHF).

Gjeldande regelverk pålegg dei å spele i bikinitruse, medan landslaga for menn kan spele i singlet og shorts. I etterkant har det norske laget fått massiv støtte frå fjern og nær.

Kulturminister Abid Raja er blant dei som har engasjert seg i debatten. Han har invitert dei nordiske kollegaene sin til ein diskusjon om saka. No kjem den svenske kollegaen hans på banen.

– Eg blir lei og skuffa over at vi i 2021 har denne typen diskusjonar, seier den svenske idrettsministeren Amanda Lind til SVT.

Vil diskutere saka

Ho gir protestaksjonen til det norske landslaget full støtte.

– Eg har stor forståing for at ein valde å gjere det. Det har vorte ei brei oppslutning og ei brei støtte rundt Noreg og aksjonen til dei norske beachhandball-kvinnene som er fint å sjå, seier ho.

Lind har lite til overs for bikinitruse-påbodet og kallar regelen absurd og forelda. No er ho klar til å diskutere saka med Abid Raja og dei andre nordiske kollegaene sine.

– Reglane blir jo vedtekne av idrettsforbunda, men vi kan løfte spørsmålet og på ulike måtar sjå kva vi kan gjere for å gi støtte, seier den svenske statsråden til SVT.

Mange har den siste tida tilbode seg å betale den norske bikinitruse-bota, blant dei den verdskjende artisten Pink. Handballforbundet har likevel takka nei til økonomisk hjelp.

Gir til velgjerd

Det europeiske handballforbundet rykte tidlegare denne veka ut med ei pressemelding om at inntektene frå bot skal donerast til eit velgjerande formål.

«Vi er svært medvitne på merksemda dette temaet har fått dei siste dagane, og sjølv om endringar ikkje kan komme over natta, er vi opptekne av at noko godt skal komme ut av dette no, og det er grunnen til at EHF har donert bota til ei god sak som støttar likestilling i idretten», heiter det i ei fråsegn frå president Michael Wiederer.

Han understreka at endringar i det hardt kritiserte regelverket for beachhandball-spelarane berre kan gjerast av Det internasjonale handballforbundet (IHF).

(©NPK)