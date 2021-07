Løyning med norsk rekord i OL – svært nær semifinale igjen

sport

Nordlendingen Løyning slo til og forbetra den gamle bestenoteringa si på 2.13,25 med god margin. Igjen måtte ho likevel sjå semifinaleplassen gå fløyten med knapp margin.

Løyning enda på 17.-plass på distansen. Ho var 0,44 sekund unna plass blant dei 16 som gjekk til semifinalen. Den siste semifinalebilletten gjekk til nederlandske Sharon van Rouwendaal.

Dermed gjentok nesten historia seg for Løyning. Tidlegare i OL var ho svært nær å nå semifinalen på 100 meter rygg, men missa han med tre små hundredelar. På den distansen vart ho nummer 18.

No er OL over for 20-åringen.

Australske Kaylee McKeown var raskast i forsøka på 200 meter rygg torsdag med tida 2.08,18.

