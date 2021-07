Hovland med i toppen før OL-golfen vart sett på pause etter uvêr

sport

På den vakre og flotte Kasumigaseki Country Club, 90 minutt unna Tokyo sentrum med buss, fekk Hovland ei draumeopning med birdie på det første holet. Deretter vart det par på hol to, tre og fire. På det første par-fem holet på banen vart det ein ny birdie for Hovland.

Det vart ein også ny birdie på hol seks og åtte, før det vart nye par på hol ni og ti. På det niande holet hamna utslag for første gong i bunkeren, men han slo seg flott ut igjen og redda inn par på holet med NTB på slep utanfor banane.

Etter ti hol låg Hovland på minus fire, og det plasserte Oslo-guten på delt 6.-plass i ein varme opp mot 30 grader.

Avanserte

På hol elleve vart det ein ny birdie, og Hovland avanserte dermed til 4.-plass med totalt fem under par. Par på hol 12 gjorde at han var nede på 5.-plass igjen. Par på hol 13 vart følgd av ein sur bogey på hol 14, på eit par-fem hol. Det plasserte han på delt 6.-plass før spelet vart stansa.

Like etter lydde hornet, som betydde at spelarane måtte inn og søkje ly som følgje av kommande uvêr.

Kristian Krogh Johannessen verka ikkje å ha nokon startnervar, sjølv om turneringa i OL er hans største så langt i karrieren. 26-åringen opna med fire strake par, før det vart birdie på både hol fem og seks.

Deretter bokførte han eit par på hol sju, før det vart ein ny birdie på hol åtte. Det gjorde at drammensaren var nummer fire etter dei første hola.

Sur

Så vart det ein sur dobbeltbogey på det niande holet, som gjorde at han fall på resultatlistene. Ein bogey på hol 12 og ein birdie på hol 14 gjorde at han fall ytterlegare på listene.

Ein bogey på det 15. holet sende han ned på par totalt og 47.-plass. Han avslutta med bogey på hol 18, etter ein par-putt som sneik seg utanfor holet.

Det gav 54.-plass.

– Eg klarte ikkje å ta meg inn igjen etter dobbeltbogeyen på det niande holet, sa Johannessen til NTB.

Austerrikske Sepp Straka har fått ei luke i teten etter den første dagen. Etter enda runde er han åtte slag under par etter ein 63-runde.

Belgiske Thomas Pieters avslutta sterkt med to birdiar og er seks slag under par på 2.-plass. Same poengsum har meksikanaren Carlos Ortiz.

Spelarane fekk beskjed om at spelet skulle starte opp igjen klokka 9 norsk tid.

