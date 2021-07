Dette skjedde i OL torsdag

sport

Handballkvinnene køyrde over Montenegro

Dei norske handballjentene vann enkelt 35–23 mot Montenegro og møter no Nederland i ein rein gruppefinale. Nora Mørk og co. brukte ein halvtime på å varme opp før Montenegro vart utklassa.

– Eg gjekk med kjensla etter pausen at det handla om oss sjølv, og at vi gjorde ein betre jobb etter pausen. I første omgang produserer vi mange sjansar, men utnyttar dei ikkje, sa Mørk til NTB etter sigeren.

– I andre omgang er vi mykje skarpare, og då vinn vi, sa ho.

Gruppefinalen mot Nederland blir spelt laurdag mellom dei to einaste laga med tre sigrar av tre moglege. Noreg vart europameister i desember. Så det er ein storkamp som skal avgjerast i Yoyogi nasjonalstadion framfor tomme tribunar.

Tomsgaard held bronseplassen i segling

Hermann Tomasgaard leverte 10.- og 5.-plass i dei to OL-seglingane på torsdag og ligg på 3.-plass etter åtte av elleve seglingar i Laser-klassen.

Thomasgaard opna OL sterkt med 3.-plass allereie i første segling, men fekk det tyngre med ein 18.-plass allereie i den andre av to seglingar første dag. Seinare har det vorte alt frå 2.- til 15.-plass i den japanske vinden.

Laser-seglarane har igjen to ordinære seglingar, som begge går fredag. Dei ti beste etter ti seglingar kvalifiserer seg til medaljeseglinga på søndag. Alle båtane tek med seg poenga frå ni av dei ti første seglingane til medaljeseglinga, der doble poeng blir delt ut.

Tung avslutning på dag ein av OL-golfen for Hovland

Det norske medaljehåpet Viktor Hovland kom i gang med OL-golfen og leverte ein svært god start med birdiar på rekkje og rad, før tre sure bogeyar mot slutten av opningsrunden øydela. Totalt vart det seks birdiar og tre bogeyar, noko som gjer at Hovland ligg på delt 12.-plass etter dag ein av OL-golfen.

– Eg spelte veldig bra på dei 13 første hola. Det var ikkje optimalt mot slutten, men sånn heilskapleg var det mykje bra, sa Hovland til NTB.

Austerrikaren Sepp Straka er åleine i tet etter den første dagen, etter ein runde på åtte slag under par.

– Det er mykje golf igjen, og det er langt frå over. Straka spelte veldig bra, og det er veldig solid det han gjer. Det får vi prøve å gjere noko med resten av veka, sa Hovland.

Borch til OL-finale i roing

Borch hadde god kontroll i bane 3, og ved 1000 meter leidde han med god margin til 4.-plassen som ikkje gav finale. Damiar Martin frå Kroatia og Mindaugas Griskonis kom høvesvis 2,35 sekund og 2,98 sekund bak Borch og er òg finaleklare. Borch fekk tida 6.42,92.

Finalen går fredag 02.45, på den avsluttande dagen med roing under sommarleikane i Tokyo.

Lee sikra amerikansk turn-gull med Biles på tribunen

Ein av OLs største favorittar, turnaren Simone Biles, stilte ikkje til start i den individuelle mangekampen på torsdag. Biles har vore open om mentale utfordringar. Frå tribunen fekk ho sjå lagvenninne Sunisa Lee sikre USA gullet.

Lee utkjempa ein durabeleg duell med brasilianske Rebeca Andrade om gullet. Den brasilianske jenta fekk likevel ikkje full klaff i den avsluttande øvinga si frittståande. Ho var to gonger utanfor feltet i landinga. Hadde ho halde seg innanfor, ville ho truleg fått nok poeng til å vinne.

Norske symjerekordar – men ingen finale

Både Ingeborg Løyning og Tomoe Zenimoto Hvas sette norske rekordar i bassenget i Tokyo, utan at det heldt til finaleplass. Løyning sumde inn til 2.11,68 på 200 meter rygg, medan Hvas klarte 52,22 på 100 meter butterfly.

Det heldt ikkje til finale for nokon av dei, og for begge to er OL no over.

