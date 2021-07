Borch held fram den perfekte oppladinga mot OL-medalje

sport

Borch har med det vunne alle dei tre heata sine på veg mot dei siste 2000 meterane som skal roast i Tokyo og har hatt få problem på vegen. Det trur han likevel ikkje blir ein mental fordel før finalen på fredag.

– Nei. Det er såpass tøffe folk eg ror mot, som er såpass profesjonelle, så det må du nesten spørje dei om. Det har ikkje eg tid til å tenkje på, sa han til NTB.

Som onsdag var det sterk vind på roarenaen Sea Forest Park. Olaf Tufte og fleire andre frå roleiren var på plass på tribunen for å heie fram Borch, som kom godt i gang og tok føringa.

Borch hadde god kontroll i bane 3, og ved 1000 meter leidde han med god margin til 4.-plassen som ikkje gav finale. Damir Martin frå Kroatia og Mindaugas Griskonis frå Litauen kom høvesvis 2,35 sekund og 2,98 sekund bak Borch og er òg finaleklare. Borch fekk tida 6.42,92.

– Det blir ikkje ein sinnssjuk sluttspurt. Eg held berre farten inn. Det er i morgon det smell, sa 31-åringen.

– Alt kan skje

I det andre semifinaleheatet tok Stefanos Ntouskos frå Hellas, Sverri Nielsen frå Danmark og russiske Alexander Vyazovkin seg vidare til finale. Den går fredag klokka 2.45 og er den siste og avsluttande dagen med roing under sommarleikane i Tokyo.

Borch er usikker på kven som blir den største konkurrenten fredag.

– Veldig vanskeleg å seie. Det er avhengig av forhold. Det vil bli veldig tett. Grekaren, dansken og russaren er sannsynlegvis dei tettaste. Så har vi ein sølvmedaljar frå Rio-OL (Damir Martin, Kroatia) som eg veit kan ro verkeleg fort. Alt kan skje, sa han.

– Representativt

Borch har ein OL-bronse saman med Tufte frå 2016. I singlesculler har han to VM-gull og eitt EM-gull, men står utan OL-medalje i den båtklassen, som er det store målet til Horten-roaren.

Det er berre Borch igjen som kan ta medalje i roing for Noreg etter at dobbeltfiraren med Olaf Tufte, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig var langt bak ein finaleplass. Onsdag kantra båten til Are Strandli og Kristoffer Brun i semifinalen i lettvekt dobbeltsculler.

– Vi har vore uheldige, men dette var representativt for kvar vi er, sa landslagssjef Johan Flodin til eit samla pressekorps etter at finaleplassen var sikra.

(©NPK)