Alnes om Tokyo-smitten: – Viktig at vi har ei framoverlent haldning

sport

– Verda har hatt pandemiar før, og det har gått bra. Det kjem sikkert nye òg. Det er viktig at vi har ei framoverlent haldning, så vi har noko å leve for og av òg, sa Alnes då han og Iuel møtte pressa i OL-byen torsdag.

Motstanden mot gjennomføringa av OL var til dels stor i den japanske befolkninga i opptakten til leikane. Den siste tida har ho vore litt mindre.

– Verda står i ein pandemi, og vi skal vere glade for at OL går for vår skuld, men eg har stor forståing for motstanden. Det vi kan gjere, er å redusere tilfella til eit minimum, sa Alnes.

Amalie Iuel er klar på at alt som er mogleg, blir gjort for å unngå å bli smitta.

– Leif er rask med å sprite ned alt. Eg er glad for at eg har Leif på laget. Vi prøver så godt vi kan. Om vi skulle få korona, hadde det vore veldig uheldig, for eg kjenner vi har vore veldig flinke, sa ho.

(©NPK)