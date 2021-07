Warholm om spådommen til Rodal: – Det kan godt tenkjast

sport

NRK-ekspert Vebjørn Rodal trur at vinnartida blir betre enn 46,6 i OL-finalen.

Warholm sprang på 46,70 då han sette verdsrekord på distansen 1. juli under Diamond League-stemnet på Bislett.

– Det kan godt tenkjast. Det måtte ein olympisk rekord til når godguten sjølv vann i Atlanta, og den olympiske rekorden er 46,78. Om det trengst ein olympisk rekord her òg, så byrjar det å nærme seg, sa Warholm og la til:

– Alt kan skje. Eg trur at både eg og Rai Benjamin har moglegheit til å springe i nærleiken. Om det er mogleg å springe så fort som 46,6 er òg eg spent på. Men eg må nok heller tenkje på å springe løpet mitt mest mogleg effektivt, og så får vi telje opp etterpå, sa Warholm på spørsmål frå NTB under pressekonferansen i deltakarlandsbyen.

Der sat han på podiet saman med trenaren Leif Olav Alnes og turnerte spørsmål på norsk og engelsk i ein elegant seanse som varte i 27 minutt.

Warholm var i svært godt humør, og nær sagt som vanleg vanka det kommentarar og vittigheiter i alle retningar.

Lang kø

Mellom anna vart han spurt av TV 2 om kvifor han enno ikkje har vore innom OL-stadion, og heller ikkje skal det før kvalifiseringsheatet på fredag.

– Det har eg ei veldig god forklaring på. Eg skulle dit i dag, og vi stod i kø for å rekke den bussen, men eg har aldri sett så mange friidrettsutøvarar på same stad før. Du veit den kjensla du får når du er på kjøpesenteret med dama, og du står der og ventar. Eg fekk den kjensla i beina, og så starta det å boble, og så kjende eg at nei, eg drit i dette. Leif stakk innom og tok nokre bilete. Eg hadde tenkt meg dit, men vi tok ei sjefsavgjerd om at det ikkje var verd å stå ein time i kø, sa Warholm.

Den avgjerda vitnar om ein utøvar i pakt med seg sjølv og som har stålkontroll på nervane før OL-friidretten smell i gang.

Låge skuldrer

Sannsynlegvis feiar Warholm enkelt gjennom kvalifiseringa utan dei heilt store problema.

Det er slett ikkje sikkert at det blir nødvendig med ei topptid heller.

– Eg prøver å gå inn i kvalifiseringa med låge skuldrer. Det handlar om å slappe av og finne forma. Så får vi forhåpentleg nokon løp til for å få opp spenninga i kroppen, sa Warholm.

Sunnmøringen er ein vaskeekte norsk gullfavoritt, og han kom frisk og fin inn i OL-landsbyen tysdag etter ein lang precamp i Fukuoka.

– Vi er inne i ein periode der det handlar om å optimalisere og få overskot. Det er ikkje det hardaste regimet reint treningsmessig. Vi har berre hatt desse konkurransane i hovudet heile tida.

(©NPK)